La bellissima Caterina Balivo posa su di un prato in un momento di relax. E per gli occhi dei suoi numerosi ammiratori lo spettacolo è magnifico.

Splendida splendente, è Caterina Balivo. La 40enne conduttrice televisiva napoletana ha sempre dalla sua una freschezza nel suo apparire praticamente unica. Tale da non far pensare che in fondo non è più una ragazzina ma una donna adulta e madre di famiglia.

Lei però mostra anche genuinità, schiettezza ed a volte un pò di ingenuità che non guasta mai. I fans la ammirano proprio per la sua sincerità. Alla quale la napoletana unisce poi una certa qual dose di innegabile fascino. E la Balivo piace anche per questo. Mostrare la femminilità e la sensualità che le sono proprie è certo una cosa che non guasta mai.

Caterina Balivo, lei si mostra in tutto il suo splendore

Per ora continueremo a seguire Caterina dal suo profilo Instagram. Ma ci si chiede cosa farà lei dalla prossima stagione televisiva, ora che ha lasciato la conduzione di ‘Vieni da Me’. Sono tantissime le apparizioni televisive in Rai per lei, nel corso delle diverse esperienze avute tra Rai 2 e Rai 1. Cosa sceglierà di fare la Balivo per la stagione televisiva 2020/2021? Forse deciderà di prendersi un anno sabbatico per stare di più in famiglia?

