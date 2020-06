Bellissima Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset mostra tutta la femminilità ed il fascino dei quali è capace in scatti pazzeschi, in camerino e non solo.

“Ci vuole un fisico bestiale”, diceva la canzone, e Barbara D’Urso dimostra che quasi quasi quel brano pubblicato da Luca Carboni nel 1991 sia stato scritto per lei. ‘Carmelita’ ha sempre avuto una forma invidiabile. Ma colpisce che anche oggi, a 60 anni superati, lei sia perfettamente in grado di competere – ed anche di vincere – con le più giovani.

LEGGI ANCHE –> Antonella Mosetti | la maga della seduzione | “Che favola” | FOTO

La Barbara Nazionale appare così in alcuni recenti scatti pubblicati sul suo profilo personale Instagram, sempre molto seguito. Tra immagini realizzate nel suo camerino negli studi Mediaset di Cologno Monzese e qualche shooting in esterna, la 63enne napoletana conferma di essere una donna davvero molto bella e dotata di fascino. Con le gambe in bella mostra, ed anche il generoso décolleté, la D’Urso strappa applausi.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara, via il vestitino e sotto non resta nulla – FOTO

Barbara D’Urso camerino, ammiratori in estati: “Ma quanto sei bella?”

Lei intanto ringrazia i fans così, con queste parole. “Buongiorno e grazie per restare con noi con Livenoneladurso anche a metà giugno!!! Picchi di 3 milioni di spettatori e del 21% di share con 10 milioni di contatti!! Con i nostri amati NOVE spazi pubblicitari! E si va avanti ancora! A domenica prossima!!! ❤️❤️”. Gli occhi dei suoi tantissimi followers sono tutti per la foto in cui appare in costume da bagno. “Davvero incredibile”.

Visualizza questo post su Instagram Prova di #supertrucco esagerato 💄😜 #rossettorosso #makeup #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 14 Giu 2020 alle ore 5:06 PDT

LEGGI ANCHE –> Laura Pausini e la FOTO con il neonato in braccio, che bellezza