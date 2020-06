Chiara Ferragni con sorelle e cognati, la foto ricordo fa il giro del web

Chiara Ferragni e Fedez già hanno assaggiato un primo antipasto delle vacanze estive 2020. La foto ricordo in famiglia spopola su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez iniziano a godersi le meritate vacanze dopo il lungo lockdown dove i due showbiz non si sono mai persi di vista. L’iniziativa di mettere in piedi un progetto “anti-Covid” ha rilanciato le aspettative della coppia più chiacchierata del momento.

L’estate 2020 è già iniziata per i due milanesi e la prima meta di una preannunciata crociera è stata scelta di trascorrerla in compagnia della loro famiglia. Lo scatto sul profilo Instagram della Ferragni sta facendo il giro del web e ritrae sorelle e cognati tutti avvinghiati appassionatamente.

Il ritratto sullo sfondo è di quelli affascinanti, rimarcanti le cosiddette Cinque Terre in provincia di La Spezia. Una scelta mai più azzeccata per la famiglia Fedez-Ferragni per trascorrere un weekend baciati dal sole e dalle meraviglie della natura che ritrae lo splendido panorama ligure.

I volti sorridenti dei protagonisti e dei congiunti della coppia più affascinante di Milano Isola hanno ricevuto

