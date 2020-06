Mascherine, cambiano gli obblighi. Nuove regole regionali

Mascherine. Cambiano le disposizioni regionali sugli obblighi d’indossare le mascherine. Differenze tra nord e sud sul dovere e contesto di utilizzo

Sono state le nostre compagne per ormai oltre tre mesi. Le amate ed odiate mascherine fanno parte adesso della nostra routine. Prima di uscire bisognava ricordarsi di spegnere il gas, chiudere le luci, prendere chiavi e portafogli. Adesso anche loro: ricordati di portare la mascherina, sempre.

Con il calo della curva dei contagi cambiano anche le disposizioni in merito all’utilizzo di questo strumento di protezione individuale che fa pensare molti. Fa caldo, non si respira, sono fastidiose ma sono anche uno “scudo” valido che possa contrastare la diffusione del coronavirus.

Come cambiano le disposizioni in Italia con l’arrivo della bella stagione? I presidenti di regione hanno emanato ordinanze diversificate che ne regolino l’utilizzo. Queste sono più o meno subordinate ai dati dei contagiati che vengono rilevati giornalmente.

Mascherine, disposizioni diverse a seconda della Regione

In Lombardia saranno obbligatorie fino al 30 giugno. Il governatore Fontana ha dichiarato a tal proposito che è stata una decisione difficile e sofferta ma ricorda che le mascherine hanno evitato hanno evitato 78mila contagi in base ad uno studio dell’Università della California.

Enrico Rossi, governatore della Toscana, estende l’obbligo per tutto il mese di giugno e dice: “Togliere l’obbligo delle mascherine un errore che mette a rischio la salute dei cittadini. Il loro utilizzo all’aperto in presenza di assembramenti, quando non è possibile stare distanti due metri, è noioso e con il caldo persino faticoso per la respirazione, ma smettere ora di portarle sarebbe un errore.”

In Trentino l’obbligo decade oggi, 15 giugno. Nella regione Piemonte bisognerà aspettare il 14 luglio. In Liguria confermato l’obbligo in luoghi affollati ma si potrà togliere la mascherina se si è soli e all’aperto, ad esempio in spiaggia.

In Veneto non esiste più l’obbligo d’indossarle dal 1° giugno ma il governatore Zaia invita comunque alla cautela: “I i rischi non sono finiti. Quando usciamo di casa, ricordiamo di indossarle”.

