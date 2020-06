Il Ministro Speranza è finito nel mirino di haters e no-vax a seguito dell’annuncio circa l’accordo per il vaccino anti Covid-19: valanghe di insulti e minacce.

Sono ormai mesi che il Governo, affiancato da un comitato tecnico scientifico, continua a ribadire che il Paese sarà al sicuro solo quando si troverà un vaccino. Proprio sul punto nella giornata di ieri, il Ministro della Salute ha annunciato un grande traguardo. Un accordo con una casa farmaceutica, che possiede il vaccino più promettete, che consentirà l’accesso alle dosi in via prioritaria all’Italia. Una buona notizia? Per i no-vax assolutamente no. Per dimostrare il loro dissenso hanno iniziato a tempestare di insulti e minacce il Ministro Speranza sui social network. Offese giunte proprio sotto al post in cui il ministro annunciava l’accordo per il vaccino.

Accordo per il vaccino, Ministro Speranza preso di mira dai no-vax: insulti e minacce sui social

Il Ministro Roberto Speranza, si è detto fiero dell’accordo raggiunto per l’ottenimento dell’Italia in via prioritaria del vaccino anti-covid allorquando verrà prodotto. Il risultato di portata ineguagliabile è stato ottenuto grazie ad un accordo raggiunto con una casa farmaceutica, la AsteaZeneca, al momento in possesso del progetto più promettente. Un entusiasmo quello di Speranza, smorzato però quasi immediatamente dalla valanga di insulti che lo hanno raggiunto sui social. Gli autori? I no-vax che si sono impegnati in una campagna detrattiva fatta di rabbia ed indignazione. In primo luogo per l’impiego di denaro pubblico utile all’acquisto di un vaccino sperimentale.

Poca anzi inesistente la diplomazia, quand’anche volesse parlarsi di un “confronto“. Insulti per la maggiore. C’è chi ha augurato al Ministro ed al Premier Conte di iniettarsi il vaccino per primi, e mostrare in diretta tv quelli che saranno gli effetti dannosi.

Il giornalista Leonardo Cecchi, ha scovato e segnalato le offese più aberranti. In un suo post di Facebook le riporta con dovizia di particolari.

“Te li facciamo ingoiare uno ad uno”, “Maledetto schifoso, coi soldi miei”, “Iniettatelo tu, così magari esplodi”,… Gepostet von Leonardo Cecchi am Samstag, 13. Juni 2020

Qualcuno avrebbe scritto: “Te lo facciamo ingoiare uno ad uno”, e poi “Maledetto schifoso, con i miei soldi”. Ed infine, “Iniettatelo tu, così magari esplodi” per poi chiosare con un “Delinquente maledetto”.

