Tragedia nel leccese, stroncata da un malore mentre prende il sole

Una vera tragedia l’episodio che ha coinvolto una giovane donna di 32 anni che è stata ritrovata senza vita sul terrazzo dalla coinquilina a Nardò

Una vera tragedia quella che ha sconvolto la comunità leccese di Nardò. Una giovane donna, di soli 32 anni, di origine rumena, è stata stroncata da un malore mentre prendeva il sole. A trovarla senza vita, sul terrazzo, la sua coinquilina, anche lei straniera. L’appartamento si trova in via Belisario Acquaviva. Subito la richiesta di aiuto. La stazione dei carabinieri è a poche decine di metri di distanza.

Poi l’arrivo dei soccorsi ma ormai era troppo tardi. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto ne hanno diagnosticato il decesso. Secondi i primi rilevamenti la morta sarebbe avvenuta nella tarda mattinata, anche se la scoperta risale al pomeriggio, intorno alle 17.

La coinquilina della donna era infatti uscita la mattina e ha raccontato di aver lasciato la sua amica sul terrazzo a prendere il sole. Quando è tornata a casa l’ha trovata senza vita e ha allertato subito i soccorsi. La 32enne sarebbe morta a causa di un infarto o di un’emorragia interna.

Tragedia nel leccese, la ricostruzione della vicenda

Alla richiesta di aiuto della donna che ha trovato la sua amica esanime hanno risposto i carabinieri della stazione locale. Hanno effettuato i sopralluoghi del caso in coordinamento con il pubblico ministero di turno, Alessandro Prontera.

Fin da subito si è ipotizzato ad una tragedia e non ad un giallo e un omicidio. Nell’appartamento, come riporta, lecceprima.it, non c’è nessun segno d’effrazione e nessun altro indizio che potesse far pensare ad una morte violenta. Il medico legale di turno, Roberto Vaglio, ha intuito fin da subito le possibili cause della morte.

I carabinieri sono stati a lungo sul posto per non escludere nessun dettaglio. Sul terrazzo sono state trovate delle bottiglie di vodka, tre per la precisione. Tra le ipotesi quella di un malore fatale a causa dell’eccessivo uso di alcool.

Il corpo della donna è stato portato nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La 32enne straniera, in città, aveva solo la mamma che fa la badante.

