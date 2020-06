La corsa non basta per perdere peso: il consiglio dell’esperto

La corsa abbinata ad una dieta qualsiasi non produce effetti sul consumo di calorie. L’esperto in materia suggerisce una soluzione

Nel periodo post-lockdown molte persone avvertono l’esigenza di dover bruciare la moltitudine di grassi, ecceduti duante l’isolamento domiciliare. La soluzione più ovvia al problema per pensare di poter perdere peso è senz’altro l’attività del jogging.

Tuttavia il presente rimedio il più delle volte non basta per tenere a bada la regolarità del proprio peso. Si tratta della scappatoia più giustificata, rispetto alle dure fatiche della palestra, ma di certo più difficile del previsto da condurre giornalmente se non si seguono determinati parametri.

Ok ad bilanciare la dieta con la corsa ma attenzione a dare importanza solo ad uno dei due punti di riferimento atti a bruciare velocemente le calorie.

L’attenzione dell’esperto sulle attività brucia grassi

La corsa è senz’altro il rimedio naturale per sopperire all’eliminazione dell’eccesso di grassi accumulato. Essa appare versatile, adattabile a chiunque e molto spesso aiuta a perdere perso.

Quest’ultima attività trova la più alta affermazione se riusciamo ad abbinare jogging e dieta sana nello stesso tempo. In un’intervista rilasciata al Today un esperto dietologo lancia segnali su come comportarsi per bilanciare la perdita del peso e avere una stabile attività fisica.

La nutrizionista approva l’iniziativa della corsa, ma la perdita del peso difficilmente avverrà se prima di scendere di casa e muovere le gambe non abbiamo mangiato in maniera corretta.

“E’ un errore che molto spesso si connette – spiega la biologa nutrizionista -, ma molti non sanno che rischiano di ripetere l’attività fisica all’infinito se continuano ad essere sprovveduti sul cibo“.

Mangiare con principi sani è paradossalmente la migliore attività fisica che un uomo potesse svolgere.

Se riusciamo a combinare bene i due principi nella loro sana interezza, allora potremmo intravedere risultati. Diversamente rischiamo di vanificare tutti nostri sforzi.