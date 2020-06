Luna, ballerina 15enne, muore in sella ad uno scooter: con il tutù al funerale

Luna, una giovane ballerina di 15 anni, muore in sella ad uno scooter per un incidente: con il tutù al funerale. Stava per fare il provino alla Scala.

Luna aveva solo 15 anni e il sogno di diventare una ballerina professionista. Un sogno che, purtroppo, non potrà realizzare a causa di un destino tragico e beffardo. La 15enne, infatti, è morta in sella al suo scooter in seguito ad un drammatico incidente che ha messo fine si auoi sogni e alla sua vita.

Luna morta a 15 anni: vestita da ballerina il giorno del funerale

A soli 15 anni si hanno tanti sogni e desideri che, purtroppo, Luna non potrà mai realizzare ed esaudire. A spezzare la sua giovane vita è stato un incidente. La 15enne era a bordo di uno scooter con l’amico 16enne quando c’è stato uno scontro violentissimo con una Renault Megane.

Il ragazzo è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce mentre Luna è morta sul colpo.

Luna voleva trascorrere una serata spensierata con gli amici e il 14 giugno, come fa sapere La Repubblica, era andata a prendere le pizze per divertirsi e festeggiare l’inizio delle vacanze estive. Purtroppo, però, per la giovane non c’è stato nulla da fare. La vita della 15enne era la danza come racconta Fredy Franzutti, direttore della compagnia il Balletto del sud.

“Stava più con noi che a casa, ormai era pronta per la carriera di ballerina, aveva tutte le caratteristiche fisiche e attitudine per diventare una professionista. È arrivata in finale anche ad un concorso di danza internazionale che si era svolto a Cattolica. Lei era perfetta – spiega il maestro – bella, buona, educata. Sembra retorica dirlo ora, ma è esattamente così. La notizia ci ha sconvolto, sono giorni tristi e difficili”, ha raccontato Fredy Franzutti a La Repubblica. Luna che avrebbe dovuto spiccare il volo grazie alla danza riceverà l’ultimo saluto dai parenti e amici con il suo amato tutù.