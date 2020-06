Vi ricordate Matilde de I Cesaroni? Oggi è una donna bellissima – FOTO

Sono trascorsi più di dieci anni da quando, nella fiction “I Cesaroni“, è arrivato un piccolo angioletto con i capelli biondi e una furbizia strabiliante. In pochissimo tempo ha conquistato il cuore di tutti, nonostante all’inizio apparisse un po’ viziata e un po’ troppo astuta per la sua età. A interpretarla era Angelica Cinquantini, un piccolo talento che ha dimostrato grandi capacità nonostante fosse ancora così piccola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Asia Argento a Live non è la D’Urso: “Io sono scappata”

Angela Cinquantini, alias Matilde de I Cesaroni: che bellezza mozzafiato oggi

Angelica Cinquantini è cresciuta, è diventata una donna e si è lasciata alle spalle quella bambina con la frangetta che per noi non era altro che la figlia adottiva di Cesare e quella naturale di Pamela. Matilde era una bambina molto sveglia, intelligente e astuta: è entrata a far parte della vita dei Cesaroni quando Pamela inscenò la sua morte e decise di affidare la figlia a Cesare, promettendogli un patrimonio in cambio di milioni di euro. Cesare, che si era avvicinato a lei soltanto per i soldi, alla fine si affezionò realmente alla bambina e cominciò a guardarla come se fosse davvero sua figlia. Una storia bellissima che all’epoca commosse veramente tutti gli appassionati della fiction.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Laura Torrisi, in abito blu conquista tutti, donna bellissima – FOTO

View this post on Instagram 𝑆𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒 A post shared by 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒍𝒊𝒄𝒂 (@angelicacinquantini) on Aug 15, 2019 at 7:08am PDT

Angelica crescendo si è appassionata alla musica, le piace cantare e una volta si è presentata anche alle selezioni di Amici. Sì, è cresciuta ma è ancora molto giovane e ha ancora tutta la vita davanti: le auguriamo che il canto, la sua più grande passione, si riveli essere davvero la sua strada.