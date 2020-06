Sospetto cancro ai polmoni, ma la scoperta si è rivelata “divertente”

Uomo inglese di 47anni ricoverato d’urgenza in ospedale teme un cancro ai polmoni, ma la diagnosi clinica è davvero “buffa”

La storia di un uomo di origini britanniche ha davvero un tema divertente. Il 47enne ha iniziato ad avvertire dolori inusuali nella zona nevralgica dei polmoni.

La riconduzione ad un sospetto nodulo presente all’interno del sistema respiratorio era la versione più normale a cui i medici si aspettavano di dover ricorrere. Un caso come tanti, sottoposto ad operazione chirurgica per cercare di eliminare l’eventuale massa tumorale.

I sintomi erano riconducibili per l’uomo ad un fastidio atroce, ma la scoperta medica ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi familiari quando l’uomo è stato sottoposto a broncoscopia.

Dal sospetto tumore ai polmoni ad una diagnosi di lieve entità

L’incredibile storia dell’uomo britannico ha fatto il giro del web. Da una causa di malessere che avrebbe inevitabilmente gettato nello sconforto più totale i familiari della vittima dell’incidente si è passati ad un equivoco meno grave del previsto.

La broncoscopia alla quale è stato sottoposto il britannico ha evidenziato risultati ben diversi dal momento in cui si temeva il peggio. Il 47enne è stato tranquillizzato quando dopo l’uscita dalla sala operatoria ha saputo che qualcosa gli era rimasto incastrato nel polmone.

Secondo la testimonianza di chi racconta i fatti, l’uomo aveva sviluppato un rignofiamento del suo apparato respiratorio, ma non per la presenza di tumore.

I medici gli hanno estratto un giocattolo con il quale si dilettava da piccolo. Al paziente è arrivato subito alla mente il momento in cui aveva ingoiato quel piccolo cono da Playmobil. Gli infermieri hanno sostenuto di aver avuto a che fare con casi del genere ma mai avrebbero pensato che un oggetto sarebbe potuto rimaere incastrato in una zona proibitiva del corpo umano per circa 40 anni.

Dopo tanto tempo il corpo del giovane uomo si era adattato ad ospitare quel giocattolo innocuo, ma la notizia più importante oggi è che il protagonista della vicenda è ormai in via di guarigione definitiva.