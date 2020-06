Valentina Vignali, seno in primo piano, boom di commenti – Video

Valentina Vignali nel suo ultimo video si mostra più sensuale che mai. Costume molto scollato e camminata ammiccante

Visualizza questo post su Instagram Yo know what I’m sayin? 🍿 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 14 Giu 2020 alle ore 5:42 PDT

È un video che non può non essere guardato l’ultimo postato da Valentina Vignali. La giovane, sempre più una star di Instagram, non disdegna di mostrarsi in tutta la sua bellezza e sensualità. Lo ha fatto anche questa volta in un video alquanto provocatorio.

La campionessa di basket che è seguita da oltre 2 milioni e 300 mila follower cammina sensuale e con sguardo ammiccante, sposta i capelli dal volto e guarda intensamente in camera. Ma non c’è solo questo nel suo video. Il suo seno prorompente è in primo piano, a favore di camera e tutto il resto passa in secondo piano.

La cestista indossa un costume succinto e molto scollato. Le sue rotondità abbondanti non ce la fanno ad essere contenute al meglio nel costume mentre lei cammina.

A corredo del post Valentina Vignali scrive: “Yo know what I’m sayin? 🍿”. Ed è subito boom di commenti di apprezzamento, molti dei quali molto ironici ed incontenibili di fronte al video al cardioplasma dell’influencer.

In poche ore 422.939 visualizzazioni e quasi 800 commenti. Tra questi c’è chi dice: “Divin capolavoro . Adorabile ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️” e chi “Sei da infarto vale ❤️❤️❤️top the top😍😍😍”.

Ma la campionessa sa mostrarsi anche in vesti diverse.