Anna Tatangelo, ritorno su Instagram con cambio look, bellissima – FOTO

Anna Tatangelo sorprende tutti su Instagram, la cantante si ripresenta con un nuovo look inedito da lasciare a bocca aperta

E’ un periodo davvero di grandi cambiamenti per Anna Tatangelo. La cantante ciociara, all’inizio di questo 2020, ha vissuto una crisi importante e definitiva con il compagno di una vita, Gigi D’Alessio. Le divergenze tra i due hanno portato ad una rottura insanabile. Già prima della pandemia, Anna era tornata a vivere da sola nel suo appartamento a Roma, ai Parioli. Piano piano, si è riappropriata della sua serenità e stanno arrivando anche cose belle per lei. Anna è in dolce attesa e, in più, pare aver avviato una nuova relazione che sembra renderla molto felice.

