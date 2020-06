Per Carlotta Mantovan è tempo di prendere parte ad un lieto evento. Che coinvolge con estrema gioia anche la figlioletta Stella.

Ormai il dolore nella vita di Carlotta Mantovan ha lasciato il posto alla dolcezza ed alla nostalgia. Il riferimento è alla scomparsa di Fabrizio Frizzi, avvenuta nel marzo del 2018. L’amatissimo presentatore televisivo morì in ospedale per una grave malattia al cervello.

Chiaramente la Mantovan soffre ancora per non avere più concretamente nella sua vita l’uomo che ha dimostrato di amarla fin dal loro primo incontro. Ma come si dice in questi casi, la vita va avanti. E lei e la loro figlioletta Stella reagiscono con forza ed anche con tanta, tanta dolcezza. La bella Carlotta ha trasmesso alla sua bambina le passioni che anche lei ha coltivato