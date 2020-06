Ballando con le Stelle, il nuovo cast dell’edizione 2020

Da settembre si torna in pista. Ballando con le stelle presenta i nuovi concorrenti che balleranno con i professionisti sulla Rai

Dopo il lockdown, il blocco dei programmi televisivi è ora di rimettersi in sesto e tornare in pista. A settembre sul piccolo schermo Rai andrà in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il programma di danza condotto da Milly Carlucci dovrebbe partire dopo l’estate in una versione normale, a meno che non cambino le direttive. L’edizione 2020 sarebbe dovuta iniziare a marzo ma a causa dell’emergenza è stata rimandata.

Ballando con le Stelle 2020, il cast

I concorrenti, che formeranno il cast dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle, si sono allenati anche durante il lockdown con dei collegamenti video con i rispettivi maestri, così quando inizierà il programma saranno preparati. Ma chi sono i vip di questa nuova edizione? Scopriamolo insieme. Vittoria Schisano, Barbara Bouchet, Antonio Catalani, Gilles Rocca, Rosalinda Celentano, Lina Sastri, Daniele Scardina, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Costantino Della Gherardesca, Tullio Solenghi, Elisa Isoardi. Questi sono i nomi dei concorrenti che balleranno i vari stili. Il 13° personaggio ancora non è stato svelato, ma dovrebbe essere una donna. La Giuria dello show sarà sempre guidata da Carolyn Smith e poi sarà composta dai soliti volti noti: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli. La criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista e conduttore Alberto Matano saranno i critici.

Il programma andrà in onda di Sabato, come di consuetudine. Ma le cose potrebbero cambiare a seconda dell’andamento dell’emergenza covid-19 italiana. Di questi tempi non si sa mai e tutto è possibile! Intanto auguriamo un in bocca al lupo ai nuovi partecipanti.