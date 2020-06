Ancora una volta Morgan torna a parla di Asia Argento. Il cantante accusa la sua ex, madre di sua figlia, di cose molto gravi

Morgan non si arrende e continua a diffondere accuse gravi verso la sua ex compagna Asia Argento, madre di sua figlia. Il cantante non perde tempo a denigrare la sua rivale, è famoso per le sue provocazioni e le sue rivelazioni scioccanti. “Mi ha conciato per le feste e si lamenta pure che non ci sono? – Io ho sempre fatto quello che dovevo fare, sia economicamente che come presenza fisica”.

Le accuse di Morgan contro Asia Argento

Morgan e Asia Argento durante la loro relazione hanno dato alla luce una figlia di nome Anna Lou. La sua ex moglie accusa il cantante di non essere presente come padre e l’uomo risponde al riguardo: “Non ero presente? Ma ti credo! La madre era Asia Argento, ci mancherebbe. – rivela – Mi faceva una guerra, mi picchiava durante il sonno, di notte mi trovavo i pugni in faccia”. Parlando dell’amore il cantante dal capello brizzolato rivela: “Più che single, sono disperatamente solo. Single è un’altra cosa. Sono esistenzialmente solo. Quando si parla di amore, dipende sempre di chi stiamo parlando. – si racconta – Sono una persona a cui piace vivere sentimenti ed emozioni e anche tradurli in espressione”.

Intanto la cantante si difende dalle accuse del suo ex ed ha rivelato: “Sono scappata, sono anni che quest’uomo si fa pubblicità col mio nome – spiega a Live non è la D’Urso – io a questo gioco non gli rispondo più, per rispetto di mia figlia”.