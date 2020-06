Luca Zaia parla di bambini morti e Salvini mangia ciliegie. È polemica sul leader della Lega dopo quanto fatto ieri durante un dibattito sul batterio killer.

Si sta indagando sul batterio killer che a Verona ha causato la morte di tre neonati oltre a ridurne altri due in stato vegetativo. Luca Zaia, governatore del Veneto, ha affrontato l’argomento in una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche Matteo Salvini, suo compagno di partito.

L’ospedale interessato è quello di Borgo Trento, con almeno tre casi di mortalità infantile attribuibile al Citrobacter. Si indaga per cercare di capire i motivi dai quali tutto questo ha avuto origine. E proprio nella struttura nascite più grande di tutta la città scaligera. Ha destato non poche critiche l’atteggiamento tenuto da Salvini mentre Zaia parlava della vicenda del batterio killer. Infatti l’ex ministro dell’Interno era assorto nel gustare delle ciliegie. Cosa che non è piaciuta a chi ha assistito alla conferenza. Tale atteggiamento è stato considerato inopportuno ed inoppropriato, vista la gravità della tematica affrontata, con già dei neonati morti. In merito Zaia ha detto: “Mettere in sicurezza i bambini è un obbligo e rappresenta la priorità.

Batterio killer, critiche a Salvini per il suo atteggiamento

Anche la sicurezza dell’ospedale è la cosa più importante da fare, poi penseremo a fare chiarezza su quanto successo. Agiremo senza la volontà di essere giustizialisti ma semmai con equità. Una infezione ospedaliera nel reparto maternità non è una cosa frequente”. E sui social intanto in molti criticano Salvini e le sue ciliegie. Su Twitter un utente scrive quanto segue. “A Verona un batterio avrebbe causato la morte di alcuni neonati. Punto nascite più grande città chiuso. Regione spiega cosa accade e #Salvini che fa? Si ingozza di #ciliegie. Ma, davvero, c’è ancora qualcuno che crede che questo soggetto possa rappresentare l’Italia nel mondo?”.

