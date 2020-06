Fratellini abbandonati e lasciati su un cumulo di spazzatura negli USA. Vengono ritrovati per caso, messi in salvo e adottati

Sembra la trama di un film, invece è accaduto veramente. Mark Purcell, responsabile dei Metropolitan Ministries a Pasco County, era a fine turno di lavoro. Stava lasciando gli uffici dove si trovava e si stava avviando, stanco e assonnato, verso la volta della propria casa.

Faceva molto freddo, era buio. Mentre si stava entrando nella sua auto, non poteva credere allo spettacolo che si stava presentando davanti ai suoi occhi. Due bambini molto piccoli, tranquilli e seduti da soli, coperti solo dai pannolini, erano lasciati lì, su un mucchio di spazzatura. Sembravano avere rispettivamente due anni e sette mesi. Evidentemente non erano stati nutriti da tempo.

Era chiaro che fossero stati abbandonati, non c’era nessuno a vista d’occhio. L’uomo non esitò a prendere in mano la situazione ed ad attivarsi per trovare un riparo sicuro per quelle due piccole creaturine. Chiamò quindi il pastore Ron Stewart e sua moglie . Chiese loro di trovargli una casa temporanea in modo che potessero entrare nel sistema ed essere successivamente adottati. Questo comporta sempre dei rischi, tra i quali quello di vedere divisi i due fratelli.

Un felice epilogo per i fratellini abbandonati

Il pastore Stewart e la moglie Krystal avevano già dei figli, eppure scelsero di comune accordo l’idea di accogliere i bambini inizialmente a casa loro. Scoprirono in seguito che i bambini erano figli di senzatetto e avevano vissuto con i loro genitori nel bosco fino a quando si resero conto che non erano in grado di crescerli, decidendo di sbarazzarsene.

“Erano coperti di punture d’insetto. Erano talmente sporchi che abbiamo dovuto lavarli più e più volte nella vasca da bagno. Mentre li vestivamo abbiamo notato che il più piccolo aveva lo strato superiore di pelle del piede staccato. Li ho cantato una ninna nanna e messi a dormire. Credo che prima di allora non avessero mai dormito in un letto” – ha riferito Krystal Stewart.

Quella che all’inizio fu una soluzione temporanea si è trasformata in una rivoluzione di vita. I coniugi Stewart e la loro famiglia si sono innamorati talete tanto dei piccoli fratellini che hanno deciso di adottarli permanentemente.

