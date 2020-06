Contanti, le cose cambieranno a partire dal 1 luglio 2020. Non si possono fare errori, bisogna stare attenti a non superare i limiti previsti dalla legge

Non erano stati più presi provvedimenti dal 2016, quando Renzi aveva apportato delle modifiche riguardo alla soglia dei contanti a disposizione. Dal 1 luglio le cose cambieranno ulteriormente. Il tetto all’uso scende a 1.999.99 euro, sono previste inoltre sanzioni pesanti per chi sbaglia. Da gennaio 2022 si scenderà a mille euro. Analizziamo la situazione nel dettaglio.

Non sbagliare con i contatti. Le sanzioni sono salate

Dal 1 luglio avverranno cambiamenti per l’uso dei contanti. Per chi sbaglia le multe sono salate. Vanno da 2mila a 50mila euro per la parti contraenti e da 3mila a 15mila euro per i professionisti che non fanno le segnalazioni. Questo per operazioni fino a 250mila euro: oltre, i contraenti rischiano una sanzione da 15mila a 250mila euro. Il massimo della sanzione rimarrà fisso a 50mila euro, ma i minimi diminuiranno negli anni. Se inizialmente questi sono fissati a 3mila euro, da luglio scenderanno a 2mila per poi arrivare fino a mille euro a partire da gennaio 2022. Queste riguarderanno sia chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento: vale anche per donazioni o prestiti, anche quelli tra familiari. Le multe, così come i limiti, non riguardano però i prelievi o i versamenti sul proprio conto, in quanto non si tratta di un trasferimento di denaro tra soggetti diversi.

La questione non finirà di certo il 1 luglio. E’ già prevista una soglia mobile che verrà abbassata di nuovo tra 18 mesi, cioè a gennaio 2022. Il tetto d’uso dei contanti calerà ulteriormente fino ad arrivare a mille euro.