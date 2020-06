Diletta Leotta, camicetta bianca sbottonata, non si accorge di nulla – FOTO

Diletta Leotta è una delle donne più amate sul web. Oltre ad essere seguita per il suo lavoro, è anche molto conosciuta sui social per la sua incredibile bellezza. Con i suoi capelli biondi e la sua faccia pulita fa simpatia a tantissime persone, che la seguono da sempre con affetto.

Diletta Leotta su Instagram fa impazzire i suoi followers con le ultime storie

Diletta su Instagram è molto attiva, pubblica sempre momenti di vita quotidiana. Quando si allena in palestra, quando è a casa, momenti di ogni tipo e i fans amano guardare le loro storie sui social. Su Instagram i commenti non si sprecano per lei, arrivano proprio da tutti, grandi e piccini. “Ciao Diletta! Ti seguo sempre, sei una ragazza unica. Oltre ad essere bellissima, che è un dato di fatto, sei una bravissima ragazza! Ti ho seguito a Sanremo e ho pensato proprio che mi piacerebbe avere una figlia come te”. E poi tutti i maschietti che la seguono costantemente, facendole tantissimi complimenti sotto alle sue fotografie.

Diletta durante la sua partecipazione a Sanremo come conduttrice per una sera, ha conquistato il cuore anche di quelli che non seguono il calcio e non la conoscevano sul mondo dei social. Lì ha dato prova davvero a tutto il mondo del suo talento come conduttrice e sono in molti ogni giorno ad augurarle di fare molta strada nel mondo della televisione e dello spettacolo.