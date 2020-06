L’infettivologo Bassetti si sbilancia sul futuro: “Tra poco l’Italia di fronte ad una svolta”

Dichiarazioni sbalorditive per l’infettivologo Bassetti, primario dell’Ospedale San Martino di Genova: “Tra poche settimane…”

Uno degli utlimi interventi sull’emergenza Covid-19 dell’infettivologo Bassetti non è passato inosservato agli occhi degli interessati.

Il primario dell’Ospedale San Martino di Genova, interrogato nel salotto de La Vita in Diretta su Rai 1 ha lanciato un appello importante in vista del futuro.

I dati forniti dalla Protezione Civile negli ultimi giorni non hanno più una valenza da fiato in gola. L’infettivologo Bassetti ci invita a non guardare il numero di contagi che si viene a creare giornalmente ma alla discesa dei malati in terapia intensiva.

“I casi intubati sono in netto calo, persino in Lombardia” – chiosa Bassetti durante il suo intervento. Questo ci deve far essere ottimisti sul prossimo futuro.

“Significa che tra qualche settimana potremo arrivare anche a zero contagi” – spiega Bassetti durante la sua intervista. “Ma andiamoci con cautela e speriamo almeno di intercettare i focolai di questi giorni – conclude – prima di arrivare alla meta”.

