Il giorno della Maturità, si ritorna sui banchi | Azzolina parla ai ragazzi

La ministra dell’Istruzione manda il suo messaggio per la Maturità 2020, la più particolare di sempre: “Non poter riaprire le scuole è una ferita che porterò dietro per sempre”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alla vigilia del giorno della Maturità pensa ai ragazzi, a tutti coloro che oggi affronteranno uno dei traguardi più importanti della loro vita ma che non sarà come tutti gli altri. Al tempo del coronavirus cambia tutto, lo sappiamo, e anche gli esami di Stato.

Oggi però con la Maturità riaprono le scuole dopo ben quattro mesi di stop forzato. E proprio per questo la ministra è tornata a parlare della decisione, molto criticata, di non riaprire prima gli istituti: “Da donna di scuola sentivo la campanella tutti i giorni, e non poter riaprire le scuole da ministro è una ferita che mi porterò dietro per sempre” ha ammesso.

La Azzolina fa il punto della situazione e parla ancora delle decisioni del governo in merito alla scuola. “Se ci fosse stata possibilità di aprire le scuole prima lo avremmo fatto- dice senza giri di parole – La chiusura delle scuole ci ha permesso di salvare migliaia di vite umane”.

Su Radio 24 la ministra ammette che “non è stato facile, né per me né per il governo” ma la scelta è stata fatta per tutelare la salute di tutti. Decisioni prese sempre in accordo con il Comitato tecnico del ministero della Salute che ha tracciato questa direzione con documenti “chiarissimi”.

Maturità in presenza, Azzolina: “sono emozionata”

Oggi che è il giorno della riapertura delle scuole sarà di certo ricordato nella storia. Lo ha detto anche la ministra ieri in tarda serata. “La scuola riapre e anche io sono molto emozionata a pensare che finalmente le scuole possono riaprire domani, in sicurezza, dopo mesi di assenza”.

Una nuova fase per la scuola, ha spiegato la Azzolina, che proietta tutti già nei mesi successivi e soprattutto a settembre, “quando tutti ritorneranno in classe – lo dice chiaramente – A questo esame in presenza abbiamo lavorato tanto, per gli studenti non è stato facile e non era scontato, tanti paesi l’esame lo hanno cancellato – incalza – Abbiamo superato diverse difficoltà, ma io ci tenevo tantissimo che fosse fatto in presenza”.

E poi a tarda sera ancora un pensiero agli studenti. Lo affida alla sua pagina Facebook la ministra con un videomessaggio e un pensiero semplice ma conciso: “È stata anche per me una vigilia degli esami particolare, confesso di essere molto emozionata perché tra poche ore si riaprono le scuole. Ragazzi e ragazze un enorme in bocca al lupo!!”

Scuole, c’è la riapertura a settembre

Con la Maturità c’è un assaggio di ritorno alla normalità in attesa che arrivi settembre per il ritorno sui banchi. Sì il governo e la ministra lo hanno detto più volte: le scuole riapriranno a tutti gli effetti a settembre. Non c’è ancora la data fissata però: “Noi abbiamo fatto una proposta alle regioni per riaprire il 14 di settembre per l’intera comunità scolastica, ma già dal primo settembre le scuole riapriranno per gli studenti che hanno delle attività di recupero degli apprendimenti, così come scritto nel decreto scuola” ha spiegato la Azzolina.

Insieme al suo augurio è arrivato anche quello del premier Giuseppe Conte.

Da Facebook arriva anche il suo messaggio: “Un grande in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che a partire da domani affronteranno la prova orale dell’esame di maturità. Tirate fuori il meglio che è in voi, perché dovrete essere i protagonisti di un’Italia migliore”.