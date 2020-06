Chiara Ferragni , bella e spettacolare ai musei vaticani – FOTO

Chiara Ferragni continua il suo tour in giro per l’Italia. Ha sempre dimostrato di amare il nostro paese da Nord e Sud. Dove la troviamo oggi?

Continuano le vacanze ristoratrici per la coppia Ferragni / Fedez. L’influencer più seguita d’ Italia ha fatto una sosta qualche giorno fa alla Cinque Terre, regalando ai suoi fan su Instagram incredibili di foto. Paesaggi mozzafiato, piccoli borghi, natura meravigliosa… e lei ovviamente. Sempre bellissima, è la protagonista indiscussa di ogni scatto. Chiara Ferragni, con tutta la famiglia al seguito (sorelle comprese), si sta godendo dei giorni di pace e serenità dopo il periodo di paura e preoccupazione dovuto alla quarantena da Coronavirus.

Sceglie l’Italia quindi per il suo tour. Del resto la quasi totalità dei vacanzieri nostrani farà lo stesso. Diciamo che non è affatto una magra consololazione. Cultura, arte, vette spettacolari, spiagge incantevoli, biodiversità, il cibo migliore del mondo. Da Nord a Sud nel nostro Paese non mancano di certo le mete perfette fra cui scegliere che possano accontentare i gusti di tutti.

Vacanze Romane per la bellissima Chiara Ferragni

Dove sta continuando il suo viaggio adesso Chiara? Come una novella Audrey Hepburn, la Ferragni si gode le sue Vacanze Romane.

Ebbene si, l’influencer ed imprenditrice di Cremona è nella Città Eterna. Roma, con la sua storia e la sua imponente bellezza non può far altro che conquistare e rapire chiunque. Impossibile rimanere indifferenti.

Chiara Ferragni anche in questo caso ci regala su Instagram delle immagini incredibili. Non è facile per un personaggio pubblico come lei potersi godere la visita di questi luoghi incantevoli. E’ naturale pensare che i fan, bramosi di un selfie e di un autografo, possano infastidire lei e il marito, il rapper Fedez.

Decide quindi di fare un tour privato e notturno di luoghi meravigliosi come i Musei Vaticani e la Cappella Sistina.

“I live in the most beautiful country in the whole world. Night at the Vatican Museums” (Vivo nel paese più bello dell’intero mondo. Una notte ai Musei Vaticani) – queste le parole di Chiara davanti lo splendore che si mostra davanti ai suoi occhi. E non possiamo che darle ragione.

