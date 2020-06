Wanda Nara, canotta bianca e seno in bella mostra, esplosione .. di like – Foto

Sempre più sensuale e conturbante, Wanda Nara, anche nei momenti della sua quotidianità si dimostra una vera star del web

Visualizza questo post su Instagram Hola Rubia 👱🏻‍♀️ Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 16 Giu 2020 alle ore 1:50 PDT

Sempre più sensuale e conturbante, Wanda Nara non smette di far sognare i suoi fan con scatti che mostrano tutta la sua femminilità. Ha delle forme esplosive la moglie di Mauro Icardi lo sappiamo tutti, ma ogni volta che le mette in bella mostra è un tripudio di “mi piace” e di commenti, tutti positivi.

Bella e scintillante nella sua prosperosità nell’ultimo post la modella sudamericana si mostra in una mise semplice ma che catalizza lo sguardo senza riuscire a staccarlo. Tutta colpa del suo decolleté incontenibile.

Canotta bianca e seno in bella mostra stuzzicano le fantasie dei suoi fan italiani e non. Sono tantissimi i commenti in spagnolo come quelli in italiano. Superano i 1200, per non parlare poi dei like, oltre 143 mila.

Un ennesimo scatto seducente per Wanda Nara che in volto è quasi acqua e sapone, capelli sciolti, biondissima e onde che le cadono sulle spalle. Ma tutta l’attenzione è per il suo balconcino. La moglie del calciatore concede continuamente scatti di sensualità. Del resto lo sa bene che per funzionare su Instagram deve fare questo e molto altro.