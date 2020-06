Elisabetta Canalis , un dolce e bellissimo risveglio – FOTO

Elisabetta Canalis su Instagram si presenta in una veste inedita e riempie di tenerezza il web. Fan in delirio, sono estasiati

Siamo abituati a vederla sexy e provocante. Vestiti succinti, broncio accattivante, capelli sciolti e selvaggi e uno sguardo che fa innamorare chiunque. Eppure la versione che presenta oggi Elisabetta Canalis di sè è inedita e particolare.

La modella e showgirl sarda pubblica uno scatto su Instagram che farebbe sciogliere anche il più duro cuore di ghiaccio. Un raggio di sole le illumina il volto, regge una tazza da colazione con su scritta una frase divertente, un sorriso accennato e una persona la tiene stretta stretta a sè.

E’ l’abbraccio più desiderato, il più dolce. Quello della sua piccola bimba, Skyler Eva, nata nel 2015.

Accompagna la foto, una frase: “Just for today” (Solo per oggi). Sembra quasi un monito per il pubblico che la segue a voler dire “non vi abituate”. Ebbene si, Elisabetta Canalis è una mamma attenta, non ama mostrare troppo foto di sua figlia che appare nei suoi scatti solo in rarissime occasioni. Preferisce invece pubblicare immagini del suo lavoro da modella in cui la possiamo ammirare sempre per la sua forma smagliante e le sue forme sensuali.

Elisabetta Canalis, mamma attenta e premurosa

Elisabetta è anche una donna attenta ed impegnata. Viva a Los Angeles con il marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri, ormai da anni. Non è rimasta indifferente agli sconvolgimenti che hanno investito gli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd e le ondate di rivolte anti razzismo. Anche lei ha tenuto ad esprimere la sue preoccupazione in quanto madre di una bambina bianca in paese dove fenomeni del genere sono divenuti un’abitudine. Spiegare a un bambino certe situazioni è difficile ma doveroso.

Le sue stesse parole trovano sicuramente comprensione: “Mi sento in colpa quando cammino per strada per qualcosa che non ho fatto e che non farei mai perché lo considero folle e contro la mia natura.

Ci sono persone della mia stessa etnia che dopo anni di belle parole contro il razzismo continuano a creare un baratro insanabile tra le persone e questo sfocia solo in odio e violenza.

Quello che sta succedendo in queste ore è INACCETTABILE e non so neanche come spiegarlo a mia figlia visto che proprio lei non sa cosa questi sentimenti significhino.“

I fan sono tutti con lei: “Sei una bella persona Elisabetta. Ti vogliamo bene e ti ammiriamo per i messaggi che mandi con l’esempio e non solo con le parole. Grazie di cuore .”

