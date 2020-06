Federica Nargi incanta Milano con il suo sorriso – FOTO

Federica Nargi ex velina ed attuale compagna di Alessandro Matri, si lascia immortalare in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Foto

Federica Nargi non smette di incantare i suoi followers. Le foto pubblicate qualche giorno fa sulla sua pagina Instagram che la ritraggono mentre si allena hanno riscosso molto seguito. Federica infatti nonostante non sembrerebbe avere bisogno di alcun incentivo per restare in forma, continua ad allenarsi a casa. I fan ringraziano perché, fra un allenamento e l’altro, c’è spazio anche per un selfie mozzafiato che mette in evidenza una pancia piatta scolpita da addominali perfetti.

Federica Nargi, la foto in Galleria a Milano conquista i followers su Instagram

La faccia è quella di una ragazza acqua e sapone il cui fascino resta immortalato in un sorriso quasi catturato per gioco. Il viso conserva quella semplicità che la contraddistingue da sempre e tale da potersi permettere qualunque sfumatura ed emozione, abbinato ad un corpo disegnato alla perfezione: capelli sciolti sulle spalle, un body nero e un pantalone vita alta di jeans che delinea bene le sue forme. La foto ha catturato in breve tempo oltre 86mila likes.

Federica si lascia scappare un commento alla foto: “Milano…quanto mi sei mancata” e i sui fan su Instagram impazzano in complimenti festosi verso quel sorriso che la accompagna fin da suo debutto come velina di Striscia la Notizia nel 2008 con l’amica e collega Costanza Caracciolo.

