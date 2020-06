Stefano muore all’alba a 26 anni mentre andava a lavoro, la sofferenza degli amici e della famiglia. “Non ci sono parole per un dolore così immenso”.

Morire a 26 anni mentre si stava recando a lavoro. E’ questo il tragico destino di

Stefanoche ha perso la vita per un terribile incidente. Come fa sapere Brescia Today, Stefano è sbalzato fuori dall’abitacolo della sua Ford Fiesta in seguito ad un impatto violentissimo con un camion che ha invaso la corsia opposta. Per Stefano non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Stefano morto sul colpo per un tragico incidente, il dolore degli amici sui social

Stefano era originario di Desenzano del Garda, ma da tanti anni abitava a Torbole Casaglia con la famiglia. Purtroppo, per Stefano, non c’è stato nulla da fare e gli amici, sui social, come fa sapere Brescia Today, stanno esprimendo il proprio dolore con tantissimi messaggi.

“Non ci sono parole per un dolore così immenso”, si legge tra i tantissimi messaggi.