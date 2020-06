Viaggi, la grande compagnia aerea rischia la bancarotta

La grande compagnia aerea tedesca Lufthansa, a rischio bancarotta. Thiele, il miliardario 79enne dice di no ad Angela Merkel

A rischio bancarotta una delle compagie aerei più importanti, la tedesca Lufthansa. E’ tutto nelle mani del miliardario di 79 anni Heinz Hermann Thiele, avvocato e imprenditore di Monaco di Baviera. Thiele è diventato a sorpresa, durante la pandemia, il maggiore azionista di Lufthansa. La sua quota del 15%, ne rende decisivo il voto per il salvataggio in assemblea straordinaria, che si terrà il 25 giugno. Thiele ha dichiarato di aver superato il 15% nel capitale di Lufthansa e si è detto insoddisfatto dell’accordo con il governo tedesco. Lufthansa ha bisogno di un risanamento, non di una partecipazione statale», ha dichiarato Thiele. L’avvocato, insomma, chiede allo Stato un intervento sui conti, batte cassa. La crisi è però dietro l’angolo, come conferma un comunicato rilasciato dalla società tedesca.

La grande compagnia in crisi

Ecco il comunicato di Lufthansa: “Alla luce delle ultime dichiarazioni pubbliche del maggiore azionista unico della società, il consiglio di amministrazione ritiene possibile che il pacchetto di stabilizzazione potrebbe non riuscire a raggiungere la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in questo caso», afferma Lufthansa. Questo vuol dire che la compagnia aerea potrebbe chiedere una procedura di protezione dai creditori secondo la legge fallimentare, pochi giorni dopo l’assemblea generale. Ciò però sarà possibile se sarà trovata immediatamente un’altra soluzione. Thiele, invece, è convinto che si possa trovare una soluzione diversa. L’ascesa del miliardario è iniziata quando la compagnia aerea ha perso quota in borsa per effetto del coronavirus in Cina, non molti mesi fa.

Thiele ha approfittato prezzi a migliori condizioni per tentare la scalata, prima comprando una quota del 3%, salita al 5% e poi raddoppiata al 10%. Poi un nuovo passo in avanti nel mese di maggio, quando ha portato la sua quota al 15,52%. L’ ha iniziato a trattare con il governo tedesco per un salvataggio da noce miliardi di euro.