La rottura Belen De Martino potrebbe essere avvenuta a causa di una intromissione eccellente. Si parla di una donna di spettacolo “pazza di lui”.

La crisi tra Belen e De Martino sembrerebbe opera non solo delle esasperazioni amplificate dal recente lockdown e dalla necessità di vivere tutti i giorni accanto chiusi in casa, 24 ore su 24. La stampa scandalistica infatti sta facendo riferimento anche alla presenza di una terza incomoda a danno della showgirl sudamericana.

Dopo avere fatto il nome di Andrea Iannone, con il centauro della MotoGP pizzicato a tarda notte nelle scorse settimane nello stesso ristorante di Milano dove si trovava la Rodriguez (sua ex fidanzata, n.d.r.) ora spunta un’altra presunta novità. ‘Diva e Donna’ fa sapere che una donna dello spettacolo non avrebbe occhi che per De Martino. E che i due si sarebbero visti anche in una circostanza. Una sola volta, sufficiente però per i soliti ‘gossippari’ a sconquassare la vita sentimentale di lui. Che da settimane poi ha anche lasciato la casa di Milano dove viveva con la Rodriguez per andare a Napoli e curare la nuova edizione di ‘Made in Sud’.

Belen De Martino rottura, quanti rumours sulla loro separazione

Invece ‘Chi’ parla di una rottura Belen De Martino nata da semplici divergenze caratteriali. Ci sarebbe troppa incompatibilità tra i loro stili di vita. Fatto sta che ora i due non stanno più insieme. E pur non confermando la rottura, l’amore tra i due pare proprio essere finito. Questa è la seconda volta che accade. La coppia si mise insieme nel 2013, in circostanze anche controverse. Ai tempi infatti il 30enne ballerino e presentatore tv originario di Torre Annunziata era fidanzato con Emma Marrone. Quello di Belen venne ritenuto come uno ‘scippo’. I due ebbero anche il piccolo Santiago e si sposarono pure. Ma nel 2015 ecco la prima separazione. Ed anche ora arriva una nuova divisione.

