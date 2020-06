Bellissima Cecilia Rodriguez. La sorellina di Belen si mostra assieme al fidanzato Ignazio Moser mentre si fa spalmare della crema abbronzante.

Per alcuni è più bella della sorella Belen, ma Cecilia Rodriguez non entra nel merito della competizione. Lei sa benissimo di essersi conquistata la sua fama utilizzando le sue sole forze. Senza avere bisogno di essere additata come “la parente di…”.

La bellissima argentina, 30 anni, continua ad essere una vera e propria meraviglia. Ed incanta i social con l’avvenenza che la contraddistingue. Contemporaneamente va avanti anche la sua felice relazione con Ignazio Moser. I due fanno ormai coppia fissa da quasi tre anni. Ed a detta di molti fans manca loro soltanto un bel bebè per poter completare l’opera. Sono perfetti insieme e mettere su famiglia sarà il prossimo, inevitabile passo.

Cecilia Rodriguez, una bellezza della natura

Chechu è sempre uno splendore da vedere. Lei stessa ha riempito i suoi profili personali Instagram di scatti conturbanti, nei quali fa bella mostra di sé. Ed anche se a 30 anni c’è da dovere iniziare a temere la concorrenza delle più giovani, Cecilia lancia un messaggio a tutti: tra le migliori in quanto ad avvenenza lei resta e continuerà a restare sempre ai primissimi posti, almeno per un pò.

Visualizza questo post su Instagram Ay ay ay Nachito ……. 🙌🏻 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 14 Giu 2020 alle ore 7:56 PDT

Visualizza questo post su Instagram Mi refugio,. Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 10 Giu 2020 alle ore 2:39 PDT