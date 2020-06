L’ex concorrente del Grande Fratello, Veronica Ciardi ha perso il padre: “Un dolore così profondo non l’ho mai provato”

Grave lutto per Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello 2009 ed oggi compagna del calciatore Juventus Federico Bernardeschi da poco diventati genitori di una bella bambina. È morto il padre di Veronica che, su Instagram, gli ha dedicato delle toccanti parole, piene di tutto l’amore che una figlia può provare per un genitore.

Scrive Veronica Ciardi sulla sua pagina Instagram pubblicando una foto insieme all’amato papà: “Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo. Sento l’anima contorcersi dentro al mio corpo e provo dolore. Voglio scrivere tutto questo forse un po’ per lasciare che fluisca, magari si attenua? Cosa si fa in questi casi? Si aspetta? Mi affido al tempo? Non lo so proprio. Quel che so è che questo viaggio ci deve insegnare qualcosa. So che l’amore è la matrice ed anche il mezzo, che non conta l’attaccamento alla materia perché tutto prima o poi svanisce. Conta lo spirito, dovremmo sentire di più, sentirci di più. Siamo fatti di luce e dovremmo riconoscerla. Dovremmo donarla. Questo è il senso. Viviamo offuscati, ci crediamo immortali. In questa vita non lo siamo. Magari dopo lo saremo, ma qui… adesso… no”.

“E quindi? Cosa perdiamo tempo a fare nel futile? Dovremmo solo donare amore – ha aggiunto Veronica Ciardi -. Questo sento. Sento questo nel momento più buio della mia vita. Quindi è vero… dove c’è buio c’è anche la luce. Papo mi affido totalmente a te. In questo mio monologo abbastanza confuso (forse), credo e spero di aver lasciato fluire un pò. Ricordati che ho passato tutto il mio tempo ad emularti, ad amarti, a sognare come te, a parlare come te. Siamo stati un incastro d’amore potente e meraviglioso, un rapporto che non si può spiegare“.

Veronica Ciardi: dal Grande Fratello 10, a…

Veronica Ciardi è nata a Roma il 13 luglio 1985. Ha sempre avuto una forte pulsione per le luci della ribalta, tanto che nel 2002 ha deciso di partecipare alle selezioni provinciali per Miss Italia. Suo il primo posto.

Nel 2011 ha partecipato nel film con Enzo Salvi, Una cella in due. Dello stesso anno la sua impresa come inviata di Pomeriggio Cinque, scelta da Barbara D’Urso.

Ma a consacrarla tra le donne più paparazzate in Italia, la sua liaison con l’ex attaccante viola Federico Bernardeschi, calciatore seguitissimo di nove anni più giovane della Ciardi. Dopo diversi tira e molla nel 2019 hanno avuto la loro prima figlia ma preferiscono mantenersi fuori dalla sovraesposizione mediatica.

