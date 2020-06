Maria Grazia Cucinotta, vestitino bianco corto, si intravede qualcosa

Maria Grazia Cucinotta è più bella di sempre. Sul suo profilo Instagram non mancano foto sensuali. Capelli al vento e sguardo dritto all’obiettivo

Per Maria Grazia Cucinotta il tempo sembra non passare mai. La sua bellezza è rimasta immutata, anche se gli anni passano e l’età avanza la donna è sempre piena di freschezza e energia. L’attrice non ha successo solo in Italia ma è conosciuta anche a livello internazionale, grazie alla sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film italiano Il postino e per essere comparsa nel film della saga 007 Il mondo non basta.

Maria Grazia Cucinotta, con il vestito bianco si vede tutto

Maria Grazia Cucinotta appare incantevole sui social. La donna è seguita da 369mila follower e mai come in questo momento è molto attiva sul suo profilo Instagram. Nel suo ultimo post l’attrice si mostra in abito bianco. Il vestito è molto corto e i fan notano qualcosa.



A quanto pare alla donna piace mettere il suo decolleté in mostra. E ai suoi fan piace. “Quanto sei bella”, “La più bella siciliana di tutti i tempi”, “Incantevole sexy divina”. Le scrivono sotto ai post.

Maria Grazia è la donna mediterranea per eccellenza, uno splendore.