Mara Venier toglie il gesso ma la caviglia ha uno strano colore | FOTO

Per Mara Venier gesso e fastidio sono alle spalle, ma al momento di togliere ‘l’impalcatura’ al piede c’è qualcosa che non va per la conduttrice della Rai.

Visualizza questo post su Instagram Dopo tre settimane…..ancora così ……😱😱😱😱😱😱ci vediamo domenica…..😂😂😂😂❤️ #ridiridi #fratturacuboide Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 19 Giu 2020 alle ore 3:09 PDT

Aggiornamento Mara Venier gesso. La presentatrice di ‘Domenica In’ si era fatta male all’incirca 3 settimane fa. E proprio prima di andare in onda nel suo consueto programma domenicale. Purtroppo l’esito non era stato per nulla favorevole.

Per la 69enne conduttrice televisiva originaria di Venezia non era un infortunio di lieve entità. La caviglia sinistra si era fratturata e questo ha richiesto l’applicazione del gesso e di un tutore. Zia Mara ha dovuto trascorrere diversi giorni in questo stato. Finalmente però è giunto il momento di liberare la gamba da quell’orpello medico. Solo che il piede non si è presentato come lei si sarebbe aspettata. L’arto risulta ancora di un poco rassicurante colorito violaceo, con un grosso livido ben presente.

Mara Venier gesso, la caviglia rimasta ‘chiusa’ per tre settimane

Visualizza questo post su Instagram Grazie a tutti…..un abbraccio amici di Instagram…….@lanostratvit Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 15 Giu 2020 alle ore 2:18 PDT

Nonostante ciò, ‘Zia Mara’ ha datto a tutti i suoi affezionatissimi fans l’appuntamento per il 21 giugno. Anche in quella circostanza la moglie di Nicola Carraro andrà in onda per ‘Domenica In’. Lei scrive in un post pubblicato sul suo profilo Instagram quanto segue. “Dopo tre settimane…..ancora così. Ci vediamo domenica”.

Visualizza questo post su Instagram Domani in edicola @tvsorrisi 😜😜😜grazie #❤️#aldovitali grazie @gianlucasarago Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 8 Giu 2020 alle ore 8:04 PDT