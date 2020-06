Il timore del virologo Andrea Crisanti: “Qualcosa non sta funzionando”

Il virologo Andrea Crisanti, ha affermato che quando tornerà l’autunno il virus potrebbe colpire di nuovo.

Un allarme quello lanciato dal virologo Andrea Crisanti circa il coronavirus. Al momento i numero dei casi sarebbe sceso, ma senza mai toccare lo zero. Ad avviso dell’esperto con il ritorno delle stagioni fredde ciò che adesso sta proteggendo dal virus, potrebbe venir meno, riportando ad un nuovo aumento dei contagi. A suo dire qualcosa adesso non starebbe funzionando.

Il virologo Crisanti su un fattore che desta preoccupazione: “Qualcosa non sta funzionando”

“I numeri dell’epidemia ora sono bassi, però c’è un elemento che desta preoccupazione. Qualcosa non sta funzionando“. Queste le parole, riportate da Il Messaggero, del virologo Andrea Crisanti in merito all’attuale quadro dell’epidemia. Ad avviso del direttore di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova il punto focale della discussione sarebbe la Lombardia. Nella Regione governata da Attilio Fontana non si starebbe effettuando un massivo tracciamento dei casi. Perché se così non fosse stato di certo si sarebbe registrato un netto calo.

Il fatto che il caldo abbia attenuato il virus, aggiunge ulteriore preoccupazione per quello che sarà, invece, il momento in cui tornerà l’autunno ed il professor Crisanti parla di un’occasione ad oggi sprecata. “Avremmo dovuto sfruttare queste settimane per arrivare allo zero dei casi positivi, in modo da ridurre al massimo la base di infetti. Perché – riporta Il Messaggero– con il ritorno del freddo il virus troverà di nuovo un contesto a lui favorevole. Ora non ci stiamo riuscendo. E questo non va assolutamente bene“.

Il professor Crisanti ha poi riferito che gli assembramenti potrebbero aggravare ulteriormente la situazione, considerato che il virus non è sparito. Il riferimento va ai festeggiamenti a Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus.

Milioni di persone si sono riversate in strada senza rispettare distanze sociali ed indossare la mascherina. Sul punto è intervenuto anche Ranieri Guerra dell’Oms definendo coloro i quali si sono resi autori di tali comportamenti degli sciagurati. Perché il virus circola ancora e Pechino ne è la tangibile dimostrazione. A tal proposito Crisanti ha affermato che del Sars-Cov-2 si conosce ancora troppo poco.