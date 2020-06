Mara Venier su Romina Power: “Non è la santarellina che sembra”

Romina Power sembra a tutti un angioletto, ma cosa si nasconde dietro quel volto? La donna lascia il web spiazzato. Ecco perché

Una cena romantica per la cantante Romina Power. La donna è stata vista insieme ad un uomo misterioso brizzolato e tra i due sembra che sia scappato anche un bacio. Lo scoop arriva da Novella 2000, giornale di gossip, che ha intravisto in atteggiamenti affettuosi e intimi i due. Ma cosa è successo? La cantante si sarà vendicata di tutti i pettegolezzi dell’ultimo periodo su lei e Albano? Per tutti i fan della coppia Romina-Albano non rimane nulla da sperare. Molti si erano illusi che i due potessero tornare insieme, visto che lo avevano già fatto a livello lavorativo. Ma Albano come ha ribadito più volte è tornato tra le braccia della giovane Lecciso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sergio Sylvestre e la sua rivelzione: “Ho avuto una tristezza infinita”

Romina Power spiazza il web