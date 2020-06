Infortunio Brozovic | Quando ritorna | Tempi di recupero

Infortunio Brozovic, Inter in ansia per le condizioni del centrocampista croato: ecco quando tornerà in campo, i tempi di recupero dallo stop

Il calcio italiano si prepara a tornare in campo anche con il campionato di Serie A dopo una lunghissima attesa. Prima del via del massimo torneo italiano che partirà appunto oggi, sabato 20 giugno, con i recuperi delle gare non disputate a febbraio, si è conclusa la Coppa Italia. Conclusa la competizione con la vittoria del Napoli contro la Juventus in finale, ora è la volta della ripartenza del campionato.

Le squadre scaldano i motori in vista di un finale di stagione bollente in tutti i sensi, ma devono fare molta attenzione. Il lungo stop può portare in dote diversi infortuni, come già molte compagini hanno, purtroppo per loro, sperimentato. E’ stato il caso anche di qualche big come Marcelo Brozovic.

