Magnate rinuncia a finanziare il matrimonio della figlia e destina i soldi ad un fine più caritatevole

Shreya è la figlia di Ajay Munot, una delle persone più ricche dell’India. L’uomo è un magnate, ha fatto fortuna con rivendita di grano e tessuti.

Il sogno della ragazza era quello di avere un matrimonio da favola e sapeva che, grazie alle risorse del padre, non sarebbe stato difficile ottenerlo. Dello stesso avviso era anche lui che aveva messo da parte 15 milioni di INR proprio per finanziare il grande giorno della sua pargola. Tutto deciso quindi, tutto sistemato. Sennonché all’improvviso Ajay Munot decide di cambiare idea.

Aveva pensato infatti ad una destinazione più caritatevole del suo denaro. Piuttosto che sprecarlo per un unico giorno di festa, infatti, ha deciso di costruire 90 case per i senzatetto di Aurangabad, in India, paese dove vive, come dono di nozze.

La reazione di Shreya è stata sorprendente. Invece di pestare i piedi e comportarsi da ragazzina viziata, non ha potuto far altro che elogiare il padre per l’idea avuta. Lo ha incontrato nel complesso residenziale dove aveva costruito le abitazioni in occasione del suo giorno speciale. Shreya e il novello sposo si dicono orgogliosi del lavoro di Ajay.

Una festa per un singolo evento non vale la felicità di 90 famiglie che hanno finalmente la loro casa, elettricità e l’acqua corrente. Le abitazioni non sono particolarmente grandi, ma sono una soluzione per le famiglie vivono nelle baraccopoli della zona.

Gli sposi hanno festeggiato con una bella cerimonia in ogni modo. Le casette sono costate meno della metà di quanto il magnate aveva originariamente destinato per il matrimonio di sua figlia.

