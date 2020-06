Alex Zanardi, il racconto dell’incidente. “Il casco è volato”

Il destino sta mettendo di nuovo alla prova Alex Zanardi. Le testimonianze del dramma avvenuto nel territorio comunale di Pienza, in provincia di Siena

Sono gravissime le condizioni di Alex Zanardi. Il pilota dopo l’operazione è stato trasferito in terapia intensiva. Il destino ancora una volta ha messo a dura prova il campione che sta lottando tra la vita e la morte e lascia l’Italia con il fiato sospeso in attesa di una notizia positiva. L’atleta ha avuto un incidente sulle strade di Siena in sella alla sua handbike.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alex Zanardi, il video da Instagram che riporta ad oggi

Alex Zanardi, le testimonianze dell’incidente

L’Italia è ottimista. Alex è un campione e anche questa volta non mollerà proprio come è accaduto nel 2001 quando subì un grave incidente durante una gara automobilistica che gli costò l’amputazione delle gambe. “Si è scontrato con il camion, si è girato per due o tre volte, poi il casco è volato”, racconta Mario Valentini, commissario tecnico della nazionale di Paraciclismo, testimone dell’incidente di ieri. Zanardi era allegro come sempre. “Sulla salita gli ho fatto vedere l’aranciata, mi ha urlato dammene un po’.– commenta Valentini – Si scherzava, e in discesa andava piano, non era una grande discesa… e poi c’era il rettilineo… – spiega – all’imbocco della curva ha cambiato traiettoria”. Zanardi avrebbe urtato contro il montante della cabina del camion, le scalette per salire sul mezzo. Quindi c’è stato lo scontro. Secondo le indagini sembra che il pilota si sia imbarcato in un rettilineo in discesa al 4% ed abbia preso l’autotreno sul montante davanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alex Zanardi, il tragico bollettino dall’ospedale

Le condizione sono gravissime e i medici non si sbilanciano. Ieri sera la Direzione sanitaria dell’Aou senese aveva dato informazioni riguardo all’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta. L’operazione è iniziata alle 19 ed è terminata alle 22.