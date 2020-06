Alex Zanardi, il tragico bollettino dall’ospedale

Alex Zanardi, arriva il tragico bollettino dall’ospedale: ecco come sta il campione paralimpico dopo il terribile incidente di cui è stato vittima.

Sono gravissime le condizioni di Alex Zanardi che, nel pomeriggio, è stato coinvolto in un terribile incidente in seguito al quale è stato trasportato d’urgenza in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le condizioni del campione, purtroppo, dai primi bollettini medici diffusi dall’ospedale Le Scotte di Siena in cui è ricoverato appaiono molto gravi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Mamma precipita dal balcone insieme alla figlia di 8 mesi

Alez Zanardi in gravi condizioni: parla un testimone

Francesco Giovanni Bova, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena ha comunicato le attuali condizioni del campione: “Zanardi e’ stato sottoposto a rapidi controlli. E’ in condizioni di estrema gravita’. Attualmente e’ in sala operatoria della neurochirurgia. Con l’evoluzione del quadro forniremo tutti gli aggiornamenti possibili”.

Il precedente bollettino faceva sapere che Zanardi “è stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso ed è stato valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”

Paolo Bianchini che è stato tra coloro che è andato a prendere Zanardi e altri partecipanti alla staffetta, come riporta Sport Mediaset, ha dichiarato:

“Ero davanti, ho sentito questo grande rumore, mi sono girato e ho visto lui, Alex Zanardùi, ribaltato in una fossetta. Sono tornato indietro: ho visto una cosa che non avrei mai voluto vedere nella mia vita”. E’ andato a sbattere contro il camion? “Si’, praticamente si’. Poi come e’ stato l’impatto non lo so, io ero davanti. Quando Alex mi ha visto, era supercarico. Mi ha detto: ‘Paolo quando sono con te sono i giorni piu’ belli della mia vita’. E’ proprio la sfortuna maledetta, il destino, che quando dice che deve succedere qualcosa, succede”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.