Alex Zanardi, terminato l’intervento: le condizioni

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in provincia di Siena: le sue condizioni dopo l’intervento.

Alex Zanardi è ricoverato in condizioni molto gravi al policlinico Santa Marie alle Scotte. Francesco Giovanni Bova, direttore del Proto soccorso dell’ospedale, ha fornito importanti aggiornamenti. “Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale alle 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia“. Il nativo di Bologna si è laureato campione di Cart nel 1997 e 1998 e campione italiano superturismo nel 2005. Il classe ’66 ha avuto anche un passato in Formula 1 guidando in Jordan, Minardi, Lotus e Williams. L’ex pilota subì un gravissimo infortunio: dopo l’incidente del Lausitzring Zanardi ha iniziato a prendere parte a varie manifestazioni per atleti disabili. Zanardi nel paraciclismo ha corso in handbike. Nella giornata odierna il bolognese è rimasto coinvolto in un tragico incidente con la sua handbike sulla statale 146.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alex Zanardi coinvolto in un grave incidente stradale in handbike

Il tragico incidente di Alex Zanardi

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico, in provincia di Siena. L’ex pilota stava effettuando una delle tappe di ‘Obiettivo Tricolore’, un viaggio che vede partecipare tantissimi atleti paralimpici. Secondo le ricostruzioni, Zanardi sarebbe rimasto ferito nello scontro con un mezzo pesante: l’elisoccorso è intervenuto prontamente per trasferirlo in ospedale. Alle ore 18.05 di questo pomeriggio l’elisoccorso è atterrato all’ospedale di Santa Maria di Siena. Alex avrebbe perso il controllo del suo mezzo in una curva e avrebbe invaso l’altra corsia. Gli altri atleti hanno subito prestato i primi soccorsi. Sui social ci sono tantissimi messaggi di sostegno per il classe 1966 che si trova in terapia in tensiva in condizioni gravissime.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coppa Italia, De Magistris: “Non partecipo alla sagra dell’ipocrisia