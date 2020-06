Diletta Leotta pronta a ripartire, il suo outfit è un capolavoro di bellezza

Diletta Leotta torna in tv con un look elegante, ma al tempo stesso aggressivo e sensuale. Ospite di Top 10, incanta con un outfit che è un capolavoro.

Diletta Leotta non sbaglia un colpo e per partecipare alla seconda puntata di Top 10, il programma di Raiuno condotto da Carlo Conti in cui vengono ripercorsi 60 anni di storia italiana attraverso classifiche su usi e costumi. Diletta Leotta si è presentata in prima serata su Raiuno con un tubino strettissimo, longuette che mette in risalto il decolletè e il lato B della conduttrice.

Diletta Leotta e il suo outfit a Top 10: un vero capolavoro

Un outfit che ha conquistato gli uomini, ma anche le donne che considerano il tubino uno degli abiti più belli, sexy ed eleganti che una donna possa indossare. Con la sua bellezza, la Leotta sta incantando il pubblico di Raiuno, ma anche Leonardo Pieraccioni. L’attore e il regista toscano, amico di vecchia data di Carlo Conti, ospite della seconda puntata di Top 10, invitato da Conti a dire qualcosa alla Leotta, ha detto: “Diletta so che sta con un pugile. E’ meglio non fare battute”.

“L’unico motivo che mi spinge a vedere la Rai”, “Ovviamente la più bella sei tu”, “nessuna è più bella di te”, sono solo alcuni dei commenti dei fans.

Dopo il look sportivo che vedete qui in alto, dunque, la Leotta torna ad incantare con un look elegantissimo.