Michelle Hunziker, un fisico invidiabile, bellissima – FOTO

Quarantatré anni e tre figli dopo, sembra che per Michelle Hunziker il tempo non sia mai passato. La showgirl lo dimostra con una foto su Instagram.

Bellissima, vivace e sempre con la battuta pronta, Michelle Hunziker è uno dei volti più in vista della tv italiana degli ultimi anni. Conduttrice di “Zelig”, “Scherzi a parte”, “Paperissima” e addirittura del Festivalbar tra il 2003 e il 2006, la showgirl svizzera ha anche fatto la sua comparsa nelle ultime edizioni di Sanremo. Chiacchieratissima è stata poi -a suo tempo- la storia con Eros Ramazzotti, da cui è nata la sua primogenita, Aurora Ramazzotti. Le due donne sono legatissime, tanto che Aurora racconta di averle sempre rivelato tutto, persino la sua prima volta (avvenuta, tra l’altro, il giorno del compleanno della madre.

Michelle Hunziker: libera di essere se stessa

Dopo la fine della sua storia con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha cominciato a frequentare l'attuale marito, Tomaso Trussardi. I due si sono sposati nel 2014 ed hanno due figlie, Celeste e Sole. Ma all'inizio non è stata affatto facile. Trussardi ha infatti diversi anni meno della Hunziker e lei ha raccontato di essersi sentita varie volte a disagio a presentarsi a casa di lui. Si sentiva ormai troppo vecchia per le "presentazioni ai genitori". Ma, nonostante non sia più una ragazzina, la Hunziker ha mantenuto la sua freschezza e lo dimostra con uno scatto sul web.