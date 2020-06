Coronavirus, chiude N10 il ristorante di Alex Del Piero

N10, il ristorante milanese che fra gli altri è di proprietà dell’ex calciatore Alex Del Piero dopo l’emergenza coronavirus chiude definitivamente

Alex Del Piero, insieme ad altri soci, aveva inaugurato circa un anno fa il ristorante N10 a Milano. Sul sito del locale di Viale Monte Grappa adesso si può leggere che non è stata ancora definita una data per la riapertura e si invitano i clienti a consultare la pagina web per aggiornamenti. Nonostante questo però le voci che girano a Milano parlerebbero di una definitiva chiusura del locale. Dal suo profilo Facebook, il Food Consultant, Dominique Antognoni, ha cercato di spiegare quale sia la reale situazione del ristorante. “L’N10, il locale di Alex Del Piero ha chiuso, è in liquidazione“. Secondo il noto critico gastronomico infatti la fine dell’attività dell’ex juventino era già data per spacciata ad inizio ottobre quando “gli avevo dato sei mesi“. Per Antognoni infatti l’N10 era già sul punto di chiudere lo scorso marzo ben prima del lockdown. “Intanto – ha aggiunto Antognoni – Del Piero non ha perso nemmeno un centesimo semplicemente perché non ha mai speso nulla“.

I problemi del ristorante N10 secondo Antognoni

Le cause del fallimento del ristorante sarebbero da ricercare nell’esistenza di un posto senza identità in cui, a detta del critico, si sentivano troppe voci di cui nessuna competente del mestiere. Oltre certe problematiche però per Antognoni ci sono anche altre preoccupazioni che non rendono complicato il mondo della ristorazione milanese. Secondo il Food Consultant al di là della perdita economica dei soci dell’N10 che avevano investito molto nelle attrezzature e nell’intera struttura c’è da sottolineare che il locale ha già un nuovo inquilino.

“Esiste già un altra persona che, crisi o non crisi – ha osservato Antognoni – è già pronto a spendere cifre altissime già solo per l’affitto: l’N10 a quanto pare aveva un costo di ben 40 mila euro al mese”.