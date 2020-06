La mappa regione per regione dell’epidemia: dati al 19 giugno

La Protezione Civile ha aggiornato il bollettino e la mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese.

Intorno alle 18, il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il consueto aggiornamento relativo alla situazione dell’epidemia da coronavirus in Italia. Secondo la nota, scendono ancora i soggetti attualmente positivi che ammontano a meno di 22mila unità ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ancora in crescita il bilancio dei guariti che da due giorni ha superato la soglia delle 180mila unità, oltre due terzi dei soggetti risultati positivi nel nostro Paese dall’inizio dell’emergenza.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 19 giugno, oltre 1.300 guariti in più

Allenta ancora la morsa sul nostro Paese l’epidemia da coronavirus diffusasi ormai da quattro mesi. A confermarlo è il bollettino pubblicato nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 giugno, dalla Protezione Civile. Stando alla nuova nota, i casi di contagio complessivi sono saliti a 238.011, ossia 251 in più di ieri. Prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 21.543 con un decremento di 1.558 unità. In calo anche i soggetti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che scendono a 161 (– 7).

Stando alla nota, salgono ancora le persone guarite: a 181.907 in totale e 1.363 in più di ieri. Infine con un incremento nelle ultime 24 ore di 47 morti, il bilancio dei decessi si aggravato arrivando a 34.561.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, venerdì 19 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 92.675 – 16.534 – 62.096;

– Piemonte – 31.188– 4.039 – 24.971;

– Emilia Romagna – 28.170 – 4.224 – 22.727;

– Veneto – 19.235 – 1.998 – 16.655;

– Toscana – 10.205 – 1.095 – 8.687;

– Liguria – 9.910 – 1.540 – 8.121;

– Lazio – 7.995 – 826 – 6.181;

– Marche – 6.768 – 994 – 5.214;

– Campania – 4.615 – 431 – 4.059;

– Puglia – 4.520 – 538 – 3.727;

– Trento – 4.458 – 466 – 3.936;

– Sicilia – 3.070 – 280 – 2.640;

– Friuli Venezia Giulia – 3.303 – 343 – 2.875; 2.875 343 3.303

– Abruzzo – 3.280 – 459 – 2.414;

– Bolzano – 2.615 – 292 – 2.248;

– Umbria – 1.438 – 77 – 1.344;

– Sardegna – 1.368 – 132 – 1.206;

– Valle d’Aosta – 1.191 – 146 – 1.041;

– Calabria – 1.165 – 97 – 1.034;

– Molise – 441 – 23 – 365;

– Basilicata – 401 – 27 –366.

Dalla nuova mappa emerge che nelle ultime 24 ore non vi sono stati decessi a Bolzano ed in nove regioni del nostro Paese. Nessun nuovo contagio, invece, in cinque regioni.

La Protezione Civile nella nota che la Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, sottraendo 2 errati positivi e la Regione Sicilia ha sottratto dai casi totali 397 unità.

