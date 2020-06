Mamma precipita dal balcone insieme alla figlia di 8 mesi

Mamma precipita con sua figlia, la piccola Mame, bimba di 8 mesi, dal balcone di casa, a Torino, per cercare di fuggire a un incendio

Morta all’ospedale Regina Margherita di Torino la piccola Mame, bimba di otto mesi, precipitata assieme alla madre dal proprio balcone. Il caso sarebbe avvenuto al terzo piano di via Rondissone.

La vicenda è avvenuta una settimana fa. La donna di 34 anni è caduta nel vuoto con la bimba per scappare a un incendio divampato nel vano dell’ascensore del palazzo. Tuttavia non è da escludere che la mamma della piccola stesse provando a scavalcare il terrazzino per mettersi in quello vicino.

