Juventus, calendario fitto e risultati in calo: serve una scossa

La Juventus dovrà affrontare, in questo finale di stagione, 12 gare in 41 giorni, un calendario fitto che dovrà far rialzare la testa alla società bianconera in calo nei risultati.

La Juventus, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, tornerà in campo lunedì per affrontare in trasferta il Bologna di Sinisa Mihajlovic, match valido per la 27esima giornata di campionato. I bianconeri dovranno provare a rialzare la testa, considerato il calo delle prestazioni e dei risultati già registratosi tra la fine di gennaio ed il mese di febbraio, prima dell’interruzione delle competizioni.

Juventus, davanti un fitto calendario: serve una scossa per ritrovare i risultati

Messa in archivio la brutta sconfitta contro il Napoli nella finale di Coppa Italia, la Juventus prepara la sfida contro il Bologna, la prima di campionato dopo lo stop per via dell’emergenza Covid-19. La gara allo stadio Renato Dall’Ara è in programma lunedì 22 giugno alle ore 21:45. Gli uomini di Sarri dovranno ritrovare grinta, gioco e soprattutto la via della rete che è mancata nelle ultime due uscite in Coppa Italia contro Milan e Napoli, dove la squadra bianconera non è andata oltre lo 0-0 nei 90 minuti. Altro fattore che sembra pesare sul significativo calo sono le prestazioni delle punte di diamante della rosa, su tutti Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è stato il peggiore in campo nella finale di Roma e contro il Milan aveva fallito un calcio di rigore, statistiche insolite per un giocatore abituato a stupire. Anche Dybala, autore di una buona partita contro il Milan, a Roma è risultato spento.

Un calo di risultati che già si era visto prima dello stop delle competizioni. La Vecchia Signora non aveva brillato e soprattutto aveva rimediato alcune sconfitte che avevano fatto storcere il naso ai tifosi, in primis quella in campionato contro il Napoli ed in Champions League contro il Lione, nell’andata degli ottavi di finale. Tra la fine di gennaio ed il mese di febbraio, nelle ultime sei partite di campionato prima dell’interruzione, la squadra di Sarri aveva raccolto 4 vittorie e due sconfitte (Napoli e Verona) a cui si aggiunge quella con il Lione.

Serve, dunque, una scossa per ritornare al top e ritrovare risultati utili. Una scossa rapida, considerato il fitto calendario in programma per terminare la stagione ed il solo punto di vantaggio in classifica sulla Lazio. I bianconeri dal 22 giugno al prossimo 2 agosto, data fissata per l’ultimo turno di Serie A, dovranno disputare 12 gare in 41 giorni. Tra queste anche i big match contro Milan (31^giornata), Atalanta (32^giornata), Lazio (34^giornata) e Roma (38^giornata).

Il calendario dei bianconeri nel dettaglio:

27^ Giornata Bologna-Juventus: 22 giugno, ore 21.45;

28^ Giornata Juventus-Lecce: 26 giugno, ore 21.45;

29^ Giornata Genoa-Juventus: 30 giugno, ore 21.45;

30^ Giornata Juventus-Torino: 4 luglio, ore 17.15;

31^ Giornata Milan-Juventus: 7 luglio, ore 21.45;

32^ Giornata Juventus-Atalanta: 11 luglio, ore 21.45;

33^ Giornata Sassuolo-Juventus: 15 luglio, ore 21.45;

34^ Giornata Juventus-Lazio: 20 luglio, ore 21.45;

35^ Giornata Udinese-Juventus: 23 luglio, ore 19.30;

36^ Giornata Juventus-Sampdoria: da definire;

37^ Giornata Cagliari-Juventus: da definire;

38^ Giornata Juventus-Roma: da definire.

