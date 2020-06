Anna tatangelo, il top da urlo: che décolleté, ma fa freddo ? – Foto

Anna Tatangelo, la cantante posta uno scatto sensualissimo sul suo profilo Instagram: curve spettacolari e ammalianti

Giorni di vera e propria svolta per la cantante Anna Tatangelo, che ha dato una decisa sterzata al suo 2020. L’anno si era aperto in maniera un po’ triste per lei, con la separazione dal compagno storico Gigi D’Alessio. Separazione avvenuta poco prima dello scoppio della pandemia, con la ciociara tornata a vivere nel suo appartamento di Roma, in zona Parioli, che aveva dovuto gestire la rottura in solitudine. Anna tuttavia ha ritrovato gradualmente il sorriso e la serenità e adesso la vediamo più in forma che mai. E non è un modo di dire.

