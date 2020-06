Elettra Lamborghini, con un maschio ? La Foto insieme

Elettra Lamborghini regala uno scatto a sorpresa su Instagram, un nuovo amore per la ricca e procace ereditiera: ecco di chi si tratta

Un 2020 assolutamente scoppiettante e ricco di soddisfazioni fin qui per Elettra Lamborghini. La ricca ereditiera, già molto nota come personaggio sul web, anche per la sua fisicità prorompente, è diventata ormai una celebrità pienamente riconoscibile. Molto si deve alla partecipazione a Sanremo, che l’ha definitivamente imposta nel jet set del mondo dello spettacolo. Elettra sarà ancora protagonista tra qualche mese, quando sposerà il suo fidanzato, il deejay e producer Afrojack. Un matrimonio da sogno, sull’isola del Lago di Garda, con la supervisione eccezionale di Enzo Miccio, il wedding planner dei vip. Si annuncia un’evento davvero sensazionale, di sicuro uno dei più attesi dell’anno, almeno per quanto concerne il mondo del gossip.

