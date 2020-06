Possibile nuovo lockdown in Germania. Emergenza mattatoi

In Germania sale la tensione per il nuovo focolaio di Covid esploso nel mattatoio Toennies. Sono ormai più di mille i positivi accertati.

La Germania in questi giorni sta registrando nuovi focolai di Covid-19 che hanno coinvolto il mattatoio del Nordreno-Vestfalia, Toennies. Si parla di 1.029 contagi positivi in poche ore, creando un focolaio che rischia di rimettere in lockdown tutta la regione.

Le autorità accusano di scarsa collaborazione l’azienda, mentre i contagi nel suo mattatoio continuano ad aumentare esponenzialmente. Il consigliere del distretto Sven-Georg Adenauer ha commentato alla stampa: “La nostra fiducia verso la Toennies è pari a zero”. Sembrerebbe che la collaborazione fornita dall’azienda sia stata infatti scostante fin da inizio pandemia. Adenauer ha spiegato che ben il 30% dell’elenco dei dipendenti fornito alle autorità era privo dell’indicazione riguardo residenza e parentela; il che ha complicato il lavoro di ricostruzione della catena di contagio, che fino a due giorni fa aveva costretto a mettere ben 7mila persone in quarantena, compresi i vertici dell’impresa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> De Luca silura Salvini: è 3 volte somaro, ha la faccia da fondoschiena

La situazione è preoccupante e il governatore del Land, Armin Laschet, fa sapere: “Nella Toennies confluiscono persone provenienti da diverse città. Questo rende il focolaio ancora più pericoloso. Per ora l’infezione è localizzata, ma se questo dovesse cambiare non è escluso un lockdown a tappeto in tutta la regione”.

Coronavirus, in Germania la regione Nordreno-Vestfalia a rischio lockdown

A complicare il tutto pare che quello della Toennies non si tratterebbe dell’unico focolaio presente in Germania. Nelle ultime settimane sono stati registrati ulteriori casi a Berlino, dove è stato imposto il lockdown a un intero isolato, ma anche a Kassel, in Assia. Il Robert Koch Institut nel bollettino di questa mattina alle 8, segnala a livello federale 601 nuove infezioni rispetto al giorno precedente. Ieri i casi sono stati 770.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Caldoro a Vincenzo De Luca: Da salernitano juventino non faccia il ruffiano e chieda scusa ai napoletani

La Germania resta uno dei Paesi europei che ha fronteggiato meglio la pandemia finora, con 189.135 casi rilevati e un bilancio di 8.883 decessi. Prosegue comunque il dibattito tra chi da un lato chi vuole aprire rapidamente le attività e aziende per completare il ritorno alla normalità, dall’altro chi cerca di rallentare le riaperture perché spaventato da una seconda ondata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.