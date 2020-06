Elena d’Amario e Alessio la Padula: Instagram li incastra?

Che tra Elena d’Amario e Alessio La Padula ci fosse del tenero, si vociferava già da un po’. Adesso i due ballerini decidono di lasciarsi andare anche sui social.

Tra i più amati del corpo di ballo di “Amici”, il celebre programma di Maria De Filippi, ormai giunto alla sua diciannovesima edizione, Elena d’Amario e Alessio La Padula fanno ora parlare di sé. I due ex concorrenti sembrano infatti avere un rapporto molto stretto, che non è sfuggito ai fan. Nonostante gli indizi siano stati finora pochi, i più attenti avevano già intuito che ci fosse del tenero tra i due. Tra le “strane coincidenze” dei mesi scorsi c’era stata l’apparizione di un anello rosso, indossato alternativamente dai due in svariate occasioni: un simbolo non di poco conto, se pensiamo che stratagemmi del genere sono stati usati anni fa da persone ben più famose! C’era poi stata una frase condivisa su Instagram. La stessa, a distanza di pochissimo tempo. E infine, ieri, la segnalazione: i due sono stati avvistati a Napoli e, a quanto pare, camminavano abbracciati. Come ciliegina sulla torta, spunta stamattina un commento di Alessio, sotto la foto di Elena. Clicca su “successivo” per vederlo!

