Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate dagli italiani. La nativa di Galatina ha raggiunto la notorietà nel 2009, vincendo l’ottava edizione del talent ‘Amici di Maria De Filippi’. Nel 2014 la classe ha vinto il Best Italian Act e ha concorso e vinto al premio di Best Europe South Act. La Amoroso, attualmente, sta collaborando con Boomdabash lanciando il tormentone estivo ‘Karaoke’. L’artista sogna di bissare il successo di ‘Mambo Salentino’ dello scorso anno. Alessandra ha portato quest’oggi in esclusiva a ‘Verissimo’ il backstage di ‘Karaoke’. La 33enne lo aveva annunciato su Instagram postando un’immagine con didascalia.

Il bellissimo scatto di Alessandra Amoroso

"Oggi a verissimotv su Canale 5 io e i miei fratelloni boomdabash_official vi portiamo in esclusiva nel backstage del video di #Karaoke! Se vi va, vi aspettiamo", questo l'annuncio che aveva pubblicato la Amoroso.